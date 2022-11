Aserbaidschanischer Chefdiplomat Bayramov zu Besuch in Polen

Baku, 30. November, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 30. November ist der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, zu einem Arbeitsbesuch in die Republik Polen eingetroffen, um an der 29. Sitzung des Rates der Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teilzunehmen, wie der Pressedienst des Außenministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Im Rahmen des Besuchs des aserbaidschanischen Chefdiplomaten in Polen sind auch bilaterale Treffen geplant.