Aserbaidschanischer Honig in Katar mit Preis ausgezeichnet

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Honig ist in Katar mit einem Preis ausgezeichnet worden.

Laut der Auskunft des Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan wurde der in unserem Land produzierte Honig auf einer internationalen Honigmesse in Katar unter der Marke “Made in Azerbaijan” präsentiert. Der aserbaidschanische Honig belegte den zweiten Platz.

160 Unternehmen aus verschiedenen Ländern nahmen an der Messe teil und stellten hier mehr als 300 Produkte aus.