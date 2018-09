Aserbaidschans Außenminister zu Arbeitsbesuch in China

Baku, 27. Februar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov weilt zu einem Arbeitsbesuch in China, um am jährlichen des Davos-Weltwirtschaftsforum teilzunehmen, das vom 18. bis 20. September in der chinesischer Stadt Tianjin stattfinden wird, gibt AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten bekannt.

Im Rahmen des Arbeitsbesuchs von Außenminister E. Mammadyarov wird auf dem Podium "Inklusive digitale Entwicklung in Eurasien" sprechen und über die Errungenschaften und Erfahrungen unseres Landes im Bereich der nachhaltigen Entwicklung informieren.

Elmar Mammadyarov wird auch mehrere bilaterale Treffen abhalten.