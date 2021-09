Aserbaidschans Generalstaatsanwalt zu Besuch in der Türkei

Baku, 1. September AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung des Generalstaatsanwalts der Republik Aserbaidschan Kamran Aliyev hat sich auf Einladung des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs der Republik Türkei Mehmet Akarca und des Generalstaatsanwalts Bekir Schahin in die Türkei begeben.

Das Ziel des Besuchs ist es, an der Eröffnung eines neuen Bürogebäudes des Obersten Gerichtshofs und der Generalstaatsanwaltschaft in Ankara sowie eines internationalen Symposiums zum Thema “Vollkommenheit in den Kassationsgerichten“ in Ankara teilzunehmen, wie der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.