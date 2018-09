Aserbaidschans Präsident: Aserbaidschan investiert 20 Milliarden Dollar in der Türkei

Baku, 15. September, AZERTAC

Aserbaidschan hat bisher 20 Milliarden Dollar in der Türkei investiert. Wir freuen uns darüber, dass die Türkei weltweit an Einfluss gewinnt, ihre Rolle in der Welt wächst. Je die Türkei stärker ist, desto stärker wird Aserbaidschan sein.

AZERTAC zufolge sagte das Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede zum 100. Jahrestag der Befreiung von Baku.

Es ist nicht zufällig, dass heute Milliarden von Dollar in die türkische Wirtschaft investiert werden, fügte der Staatschef hinzu.

Wir sind stolz darauf, dass die Türkei auch über eine sehr starke Armee verfügt. All diese Erfolge sind dank einer unermüdlichen Arbeit von Präsident Recep Tayyip Erdogan und der Unterstützung des Volkes für ihn möglich geworden. Heute möchte ich dem Präsidenten der Republik Türkei und allen türkischen Bürgern für diese großen Erfolge herzlich gratulieren, so der Präsident von Aserbaidschan.