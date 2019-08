Aserbaidschans Präsident: Wirtschaft im Halbjahr um 2,4 Prozent gestiegen

Baku, 1. August, AZERTAC

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ist die Wirtschaft um 2,4 Prozent gestiegen. Der Nichtölsektor verzeichnete ein Wachstum von 3,2 Prozent. Das beste Ergebnis wurde in der Nichtölindustrie erzielt. Das Wachstumstempo in diesem Sektor liegt bei 15,7%. Dies zeigt, dass die Industrialisierungspolitik in den letzten Jahren schon ihre positiven Ergebnisse liefert.

Dies sagte Präsident Ilham Aliyev am 31. Juli bei einer Beratung, bei der es um die Arbeiten ging, die im Lande im sozialwirtschaftlichen Bereich in den sechs Monaten des laufenden Jahres ausgeführt wurden, wie AZERTAC berichtet.

Das Staatsoberhaupt sprach auch großer Bedeutung der in diesem Jahr in Betrieb genommenen Harnstoff- und Polymeranlagen des staatlichen Konzerns SOCAR an. Es werden weitere Schritte zur Gründung von solchen Unternehmen unternommen werden, um klein-und mittelständische Unternehmerschaft zu entwickeln, so Präsident Ilham Aliyev.