Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich am 11. Juli in Brüssel

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov und der armenische Außenminister Zohrab Mnatsakanian werden am 11. Juli 2018 in Brüssel mit den Ko-Vorsitzenden der OSZE Minsk-Gruppe (Stefan Visconti (Frankreich), Igor Popov (Russland), Andrew Schofer (USA)) zusammentreffen. Am Treffen wird ebenfalls der Persönliche Beauftragte des OSZE-Vorsitzes für den Minsk-Prozess Andrzej Kasprzyk teilnehmen.

Beim Treffen wird man über den Verhandlungsprozess für die Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes diskutieren.