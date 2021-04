Außenminister Aserbaidschans und Russlands treffen sich in Moskau

Baku, 2. April, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov, der zu einem Arbeitsbesuch in Moskau weilt, um an einem Treffen des GUS-Außenministerrates teilzunehmen, ist am Donnerstag, dem 1. April mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Pressediensest des Außenministeriums gegenüber AZERTAC nahmen am Treffen Delegationen beider Seiten teil. Die Seiten diskutierten die bilaterale Zusammenarbeit, die aktuelle Situation in der Region und die Umsetzung trilateraler Erklärungen.

Sie zeigten sich zufrieden mit dem aktuellen Stand des Dialogs zwischen der Republik Aserbaidschan und der Russischen Föderation, hieß es.