Außenminister Bayramov: Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft in Israel zeigt, dass unsere bilateralen Beziehungen in neue Etappe eingetreten ist

Jerusalem, 29. März, AZERTAC

“Die Eröffnung der Botschaft Aserbaidschans in Israel zeigt, dass sich die Partnerschaft zwischen unseren Ländern entwickelt hat, und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern in eine neue Etappe eingetreten ist“. Das sagte der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen in Jerusalem.

Der Minister wies darauf hin, dass die regelmäßigen Kontakte zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Israel in verschiedenen Bereichen beitragen. Minister Bayramov begrüßte die Beziehungen zwischen den Parlamenten der beiden Länder.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat fügte hinzu, dass die jüdische Gemeinde in Aserbaidschan und die aserbaidschanische Diaspora in Israel eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der bilateralen Beziehungen spielen.