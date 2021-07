Außenminister: Serbien unterstützt territoriale Integrität Aserbaidschans und Aserbaidschan unterstützt territoriale Integrität Serbiens

Baku, 26. Juli, AZERTAC

Serbien unterstützt und respektiert die territoriale Integrität und Souveränität Aserbaidschans und Aserbaidschan unterstützt und respektiert die territoriale Integrität und Souveränität Serbiens. Aserbaidschan ist ein wichtiger strategischer Partner Serbiens. Bei diesem Treffen in Baku konnten wir die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit besprechen. Wir haben vorgeschlagen, jedes Jahr einen politischen Dialog zwischen den beiden Ländern zu führen.

Das sagte Nikola Selaković bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Jeyhun Bayramov, wie AZERTAC berichtete.

Der serbische Chefdiplomat fügte hinzu, dass sie die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern in einem Vier-Augen-Gespräch erörtert haben: “Es gibt einen wachsenden Trend in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres gab es einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aserbaidschanische Unternehmen beteiligen sich an Infrastrukturprojekten in Serbien. Wir haben gemeinsame Werte. Dies ist Respekt und Unterstützung der territorialen Integrität und Souveränität der Länder, die sich auch im Völkerrecht niederschlägt. Serbien unterstützt die territoriale Integrität Aserbaidschans und Aserbaidschan unterstützt die territoriale Integrität Serbiens. Wir haben uns auf internationalen Plattformen gegenseitig unterstützt.“

Was die bilateralen Beziehungen betrifft, sagte der serbische Außenminister, dass bei dem Treffen auch die Möglichkeiten für die Eröffnung von Direktflügen zwischen Baku und Belgrad, die Visaliberalisierung, die Aussichten für eine Zusammenarbeit im Bereich Tourismus und Wirtschaft erörtert wurden.