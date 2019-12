Außenminister Sergej Lawrow: Russland-Aserbaidschan Beziehungen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen

Baku, 3. Dezember, AZERTAC

Am 3. Dezember hielten die Außenminister Aserbaidschans und Russlands, Elmar Mammadyarov und Sergej Lawrow, nach dem Treffen eine gemeinsame Pressekonferenz ab.

AZERTACzufolge informierten die Minister die Pressevertreter über die auf dem Treffen erörterten Themen.

Elmar Mammadyarov sagte, es gebe gute Beziehungen zwischen den beiden Ländern in vielen Bereichen, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. Er betonte zudem, dass das Handelsvolumen 2,5 Milliarden US-Dollar überschreite. Wir sind bestrebt, diese Zahl bis zum Jahresende auf 3 Milliarden US-Dollar zu steigern. Aserbaidschan ist Russlands wichtigster Handelspartner im Südkaukasus. Aserbaidschans Investitionen in Russland überstiegen 1,2 Mrd. US-Dollar, während Russland 4,9 Mrd. US-Dollar in Aserbaidschan investierte.

Sergej Lawrow sagte seinerseits, dass die Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan einen strategischen Charakter tragen und auch auf gegenseitigem Vertrauen beruhen. Er wies auf die Bedeutung gegenseitiger Besuche und Treffen der Staatsoberhäupter hin.

Die beiden Länder arbeiten auch im humanitären Bereich sowie im kulturellen Bereich eng zusammen, fügte der Gast hinzu. Der russische Außenminister äußerte sich darüber zufrieden, dass man in Aserbaidschan ein besonderes Augenmerk auf den Unterricht der russischen Sprache richtet. Er sagte zudem, dass es eine enge Zusammenarbeit auch zwischen den Universitäten besteht und in Aserbaidschan Zweigstellen russischer Universitäten tätig sind.

Sergej Lawrow sprach bei der Pressekonfenz auch den Staatsbesuch der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans Mehriban Aliyeva in Russland an und erklärte, er sei sehr produktiv verlaufen.

Der Minister machte darauf aufmerksam, dass die russisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit sich auch im Rahmen internationaler Organisationen entwickelt. "Wir werden uns unter dem Vorsitz von Aserbaidschan in der Bewegung der Blockfreien Staaten in den nächsten drei Jahren darum bemühen, die Beziehungen Russlands zu dieser Organisation weiter zu verbessern", fügte S. Lawrow hinzu.

Der russische Minister sprach in seiner Presseerklärung auch die erfolgreiche Zusammenarbeit im Tourismussektor an und erinnerte daran, dass die Zahl der russischen Touristen, die in diesem Jahr nach Aserbaidschan gereist sind, fast eine Million beträgt. Dies sei ein guter Indikator, sagte er.

Der Minister sprach den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach an und stellte fest, dass Russland als Ko-Vorsitzender zur Beilegung des Konflikts beitragen werde. Er betonte, dass die gegenseitigen Besuche von aserbaidschanischen und armenischen Journalisten ebenfalls von Bedeutung seien.

Der russische Außenminister sagte, dass die Zusammenarbeit im militär-technischen Bereich auch einer der wichtigsten Bereiche der strategischen Partnerschaft zwischen Moskau und Baku ist. Diese Zusammenarbeit entwickelt sich im Einklang mit dem Völkerrecht, so Sergej Lawrow.