Auf offizieller Facebook-Seite von Präsident Ilham Aliyev Publikation zum 26. Juni-dem Tag der Streitkräfte Aserbaidschans veröffentlicht

Baku, 26. Juni, AZERTAC

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Präsident Ilham Aliyev eine Publikation zum 26. Juni- dem Tag der Streitkräfte Aserbaidschans veröffentlicht worden.

"Die Stärke unserer Armee liegt am Vertrauen und in der Unterstützung des aserbaidschanischen Volkes. Unser Volk ist auf jeden aserbaidschanischen Soldaten stolz!", schrieb der Staatschef in seinem Posting.