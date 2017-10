Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Die Alexander Vasilyev Stiftung präsentiert in Baku ihre Ausstellung "Modernismus und Mode". In der Ausstellung, deren Eröffnungsveranstaltung am 6. Oktober im Heydar Aliyev Zentrum stattfindet, werden Kleider und Schmucksachen der 1960er Jahre zur Schau gestellt.

Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva nahm ebenfalls an der Eröffnungsveranstaltung teil, berichtet AZERTAC.

Direktor des Heydar Aliyev Zentrums Anar Alakbarov sowie Direktor der Sammlung Alexander Vasilyev traten bei der Veranstaltung auf.

Die Ausstellung, die mit Unterstützung der Heydar Aliyev Stiftung organisiert wird, findet zum ersten Mal in Baku statt. Hier werden 100 seltene Kleidungsstücke und 350 Accessoires 60er Jahren des 20. Jahrhunderts präsentiert. Unter denen finden sich die besten Modelle der Marken wie Chanel, Dior, Balmain, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Nina Ricci, Cardin, Couregge, Laroche, Cassini, Valentino.

Die Ausstellung wird im Heydar Aliyev Center bis zum 5. April 2018 dauern.

Die Exposition dieser Ausstellung wurde innerhalb von 40 Jahre gesammelt.