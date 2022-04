Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Haiti sechs Menschen ums Leben gekommen

Baku, 21. April, AZERTAC

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Haiti sind sechs Menschen gestorben. Das Flugzeug mit fünf Insassen war am Mittwochnachmittag in der Hauptstadt Port-au-Prince gestartet. Kurz darauf fiel offenbar der Motor aus – 20 Minuten nach dem Start setzte der Pilot einen Notruf ab, wie die haitianische Flugbehörde mitteilte.

Der Pilot versuchte daraufhin offenbar, auf einer Straße in der Stadt Carrefour notzulanden. Dabei kollidierte er aber mit einem Lastwagen. Die vier Passagiere des Flugzeugs und der Fahrer des Lastwagens starben beim Aufprall. Der Pilot des Flugzeugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Bei dem Flugzeug handelte es sich wohl um eine Cessna 207. Flugziel war die Stadt Jacmel, die nur 50 Kilometer Luftlinie von Port-au-Prince entfernt liegt.

“Ich richte den Familien der Opfer mein Beileid aus, die durch diese Tragödie in eine tiefe Verzweiflung gerissen wurden“, schrieb der haitianische Premierminister, Ariel Henry, auf Twitter. Er habe beauftragt, dass der Absturz sofort untersucht werde, um zu klären, wie es dazu kommen konnte, teilte er weiter mit.

Es ist der zweite Absturz eines Kleinflugzeugs innerhalb eines Jahres – schon vor neun Monaten war ein Privatflugzeug in der Nähe von Port-au-Prince verunglückt. Auch hier war Jacmel das Ziel gewesen. Dabei waren ebenfalls sechs Menschen gestorben. In letzter Zeit fliegen immer mehr Kleinflugzeuge von Port-au-Prince in den Süden des Inselstaats. Grund sind die häufigen Entführungen und Angriffe krimineller Banden auf der Reiseroute.