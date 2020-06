Beziehungen zwischen Russland und dem Iran tragen strategischen Charakter

Teheran, 16. Juni, AZERTAC

Irans Außenminister hat am Dienstag zu politischen Konsultationen zwischen dem Iran und Russland zu verschiedenen Fragen sowie zu bilateralen, regionalen und internationalen Fragen nach Moskau gereist.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif am Moskauer Flughafen sagte, dass die Entwicklungen auf internationaler Ebene die Notwendigkeit engerer Konsultationen zwischen dem Iran und Russland erhöht haben.

Im Gespräch mit IRNA und IRIB nach seiner Ankunft am Moskauer Flughafen erinnerte der Minister daran, dass der Iran und Russland - zwei Nachbarländer - positive strategische Beziehungen unterhalten, und betonte, dass es wichtig sei, dass beide Parteien in ständigem Kontakt bleiben.

In Bezug auf die regionale Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland sagte Zarif, dass beide Länder in Bezug auf den Syrienkonflikt weiterhin zusammenarbeiten, und dass es dringend erforderlich sei, ein Gipfeltreffen unter den Führern von Astana abzuhalten, um die ernste Situation in einigen Teilen des Landes aufgrund der Aktivitäten Terroristen anzugehen. In Bezug auf Probleme in Jemen und Afghanistan ist es auch wichtig, die Zusammenarbeit zu stärken und die Konsultationen zu verstärken.