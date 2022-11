Bis 2024 wollen 200 Länder ein rechtsverbindliches Abkommen gegen Plastikverschmutzung schließen

Baku, 30. November, AZERTAC

Millionen Tonnen Plastik treiben in den Weltmeeren, für Menschen wie Tiere ist das ein Problem. Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen und Umweltverbänden haben nun Verhandlungen über ein verbindliches globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung aufgenommen.

Die von den Vereinten Nationen organisierte Konferenz im Ferienort Punta del Este in Uruguay dauert noch bis Freitag, am Ende soll einen Vertrag zur Eindämmung der Verschmutzung durch Einwegplastik, Geisternetze oder Mikroplastik stehen. Eine Resolution, die den Verhandlungen den Weg ebnete, war im März bei der Uno-Umweltversammlung im kenianischen Nairobi verabschiedet worden.

Das Komitee soll demnach bis Ende 2024 eine Konvention erarbeiten, in der verbindliche Regeln und Maßnahmen für den gesamten Lebenszyklus von Plastik festgeschrieben werden. Nach dem einwöchigen Treffen im südamerikanischen Uruguay sind im kommenden Jahr weitere Verhandlungsrunden in Frankreich und in Kenia vorgesehen.

Mehr als 35 Staaten - Nach der Uno-Umweltversammlung hatte sich eine Koalition ambitionierter Länder unter der Führung von Norwegen und Ruanda gebildet, die bei den Verhandlungen ein Ende der Plastikverschmutzung bis 2040 erreichen will. Ihr gehören inzwischen mehr als 35 Staaten an, darunter auch Deutschland.

Uno-Angaben zufolge nimmt die Kunststoffverschmutzung rapide zu. Das stelle ein ernstes globales Umweltproblem dar. Ergreife man nicht die notwendigen Maßnahmen, könne sich die Menge an Kunststoffabfällen, die in Meere und andere Gewässer gelangen, von jährlich etwa 9 bis 14 Millionen Tonnen im Jahr 2016 auf voraussichtlich 23 bis 37 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2040 mehr als verdoppeln, hieß es. Die größten Treiber sind nach Angaben des Bundesumweltministeriums das Verpackungs-, das Fahrzeug- und das Baugewerbe.