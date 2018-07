Brüssel, 11. Juli, AZERTAC

Am 11. Juli fand in Brüssel ein Empfang für die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitglieds-und Partnerländer statt, wie ein AZERTAC-Sonderberichterstatter mitteilte. Am Empfang nahm ebenfalls der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev teil.

Vor dem Empfang ließ man sich gemeinsam fotografieren.