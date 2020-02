China: Zahl der Todesfälle durch neuartiges Coronavirus auf 1524 gestiegen 

Peking, 15. Februar, AZERTAC

Chinas Gesundheitskommission hat am Samstag die neuesten Zahlen zu Covid-19 mitgeteilt: Landesweit wurden 143 neue Todesfälle bekannt. Damit sind nun nach offiziellen Angaben 1524 Opfer auf dem chinesischen Festland bestätigt worden.

Auch die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg dort: um 2641 auf nun 66.492 Fälle. Zunehmend sind auch Mitarbeiter des Gesundheitswesens von dem Coronavirus betroffen. Nach Behördenangaben infizierten sich bislang mehr als 1700 Ärzte und Pfleger, sechs von ihnen starben.

Außerhalb des chinesischen Festlands sind im Rest der Welt bislang etwa 600 Erkrankungen bestätigt.

Chinas Außenminister: "Epidemie ist im Großen und Ganzen unter Kontrolle" - Chinas Hauptstadt Peking verschärfte am Freitag die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Krankheit. Menschen, die nach Peking zurückkehren, sollen sich nun für 14 Tage entweder zu Hause oder in speziellen Zentren unter Quarantäne stellen, wie es in einer behördlichen Mitteilung hieß. Es wurden rechtliche Konsequenzen für diejenigen angedroht, die sich nicht an die Vorgabe halten. Dazu, wie die Isolation durchgesetzt werden soll, gab es aber zunächst keine näheren Angaben.

Die Behörden hatten schon zuvor gewarnt, dass sich die Lungenkrankheit Covid-19 weiter ausbreiten könnte, wenn Menschen in diesen Tagen nach den wegen der Epidemie verlängerten Ferien um das chinesische Neujahrsfest wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Chinas Außenminister Wang Yi sagte der Nachrichtenagentur Reuters während eines Deutschlandbesuchs, sein Land habe die Coronavirusepidemie im Griff. Die Regierung habe rigorose und entschiedene Maßnahmen ergriffen. "Durch unsere Anstrengungen ist die Epidemie im Großen und Ganzen unter Kontrolle."