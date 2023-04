China beginnt mit Militärübungen rund um Taiwan

Baku, 8. April, AZERTAC

China hat eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan begonnen. Das gab die chinesische Volksbefreiungsarmee bekannt. Die dreitägige Übung sei eine “Warnung“ an “separatistische Kräfte“ in Taiwan und eine “notwendige Maßnahme zum Schutz der nationalen Souveränität und territorialen Integrität“, sagte ein Militärsprecher chinesischen Medien zufolge.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit Eroberung. Vor wenigen Tagen war Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Am Mittwoch (Ortszeit) hatte sie den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu Gesprächen getroffen. Die Begegnung in Kalifornien war die erste dieser Art auf US-amerikanischem Boden.

Nach chinesischen Militärangaben soll die nun gestartete Übung bis Montag in der Taiwanstraße, nördlich und südlich der Insel sowie in den Gewässern und im Luftraum östlich von Taiwan stattfinden.

Taiwan sichtet Dutzende Militärflugzeuge und Schiffe - Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, rund um die Insel seien bis zum Samstagmorgen (Ortszeit) acht chinesische Kriegsschiffe und 42 Militärflugzeuge gesichtet worden. 29 Flugzeuge drangen demnach in Taiwans Luftraumüberwachungszone (ADIZ) ein. Das Ministerium sprach von “irrationalen Handlungen“.

China hatte aus Protest gegen das Treffen Tsais mit McCarthy bereits Sanktionen gegen US-Organisatoren von Veranstaltungen mit Tsai verhängt. Bestraft wurden unter anderem die Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley, wo das Treffen am Mittwoch stattfand. Dazu hatte China Flugzeugträger und Kriegsschiffe in die Gewässer um Taiwan verlegt und taiwanesische Schiffe in der Taiwanstraße inspiziert.

Taiwan wird international nur von wenigen Staaten offiziell anerkannt, viele Länder unterhalten jedoch Handelsbeziehungen mit Taipeh. Wegen des strittigen Status der Insel war Tsai Ing-wen auch nicht in der US-Hauptstadt Washington empfangen worden.

Ein Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi im August in Taiwan hatte zu einer schweren Krise geführt. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hielt dabei die größten Militärmanöver seiner Geschichte in den Gewässern rund um die Insel ab.