Corona-Krise in Belarus: Bisher 179 Todesfälle registriert

Minsk, 20. Mai, AZERTAC

Nach dem Stand vom 20. Mai haben sich in den letzten 24 Stunden in Belarus 918 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 4 weitere Personen sind an der Lungenkrankheit gestorben.

AZERTAC zufolge teilte dies das belarussische Gesundheitsministerium mit.

Mit dem positiven Covid-19-Test sind in Belarus bisher 32.426 Menschen registriert worden. Bislang wurden 11.415 Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

In Belarus wurden bislang mehr als 387.000 Menschen auf das Coronavirus getestet.

Bisher starben 179 Patienten an der Lungenkrankheit, hieß es.