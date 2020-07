Corona-Maßnahmen: Straßen in Baku erneut intensiv desinfiziert VIDEO

Baku, 18. Juli, AZERTAC

Während des bestehenden speziellen Quarantäneregimes werden in zehn Städten und sechs Bezirken Aserbaidschans, sowie in der Hauptstadt Baku und in einer Reihe von den Stadtbezirken der Hauptstadt ab den frühen Morgenstunden intensive Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt, um die Verbreitung des Covid-19 -Virus im Land einzudämmen, wie AZERTAC berichtete.

Das Reinigungspersonal der Kommunalwirtschaften der Hauptstadt desinfiziert bereits zum achten Mal die zentralen Straßen sowie mehr als 11.000 Wohngebäude, Fahrstühle, Innenhöfe, Parks, Haltestellen, Müllcontainer mit speziellen Chemikalien und Mitteln. 2000 Mitarbeiter der Kommunalwirtschaften, 40 Spezialtechniken, einschließlich 20 Spezialfahrzeuge des Innenministeriums werden dabei eingesetzt.

Neben den Straßen in Baku werden auch die Straßen in den Vororten, Siedlungen und Wohnmassiven der Hauptstadt desinfiziert.