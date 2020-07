Corona-Pandemie im Iran: Mehr als 16.000 Todesfälle

Teheran, 30. Juli, AZERTAC

Im Iran sind in den letzten 24 Stunden 169 weitere Patienten an Coronavirus gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 16.343 erhöht.

Wie die Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch berichtete, wurden seit Dienstag 2.636 neue Corona-Infektionen im Land registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land liegt bei rund 298.909, von denen 259.116 als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen wurden.

4.027 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, heißt es im Bericht.