Corona Russland News: 317 Tote binnen 24 Stunden

Moskau, 21. Oktober, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 15 700 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 1 447 335 erhöht.

Binnen 24 Stunden sind 317 Patienten an Covid-19 gestorben, 10952 weitere Patienten erholten sich wieder von der Lungenkrankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene auf eine Million 96 Tausend steigt.

Am vergangenen Tag wurden allein in Moskau 4389 neue Fälle registriert.