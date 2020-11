Corona Russland News: Mehr als 24 000 Fälle binnen 24 Stunden

Moskau, 20. November, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 24 318 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 2 039 926 erhöht, wie das Moskauer Büro von AZERTAC berichtet.

Binnen 24 Stunden sind 461 Patienten an Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 35 331. 24 758 weitere Patienten erholten sich binnen 24 Stunden wieder von der Lungenkrankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 1 551 414 steigt.

Die meisten Fälle wurden in Moskau (6902) gemeldet.

Russland ist nach den USA, Indien, Brasilien und Frankreich mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.