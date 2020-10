Corona-Todesfälle in Kasachstan auf 1746 gestiegen

Nur-Sultan, 8. September, AZERTAC

In den letzten seien in Kasachstan 92 neue Corona-Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 108 454 erhöht. Bisher starben in Kasachstan 1746, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Kasachstan mitteilt.

103 604 Patienten sind bislang von der Lungenkrankheit wieder genesen.

In Kasachstan werden derzeit 3094 Corona-Patienten behandelt, von denen 70 Kinder sind, hieß es.