Coronavirus: 352 Infektionen, 210 Genesungen in Aserbaidschan

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Binnen 24 Stunden sind in Aserbaidschan 352 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 8530 erhöht. Das gab der operative Stab beim Ministerkabinett am Donnerstag bekannt.

Wie es in der Meldung weiter heißt, sind am vorigen Tag 210 Corona-Patienten wieder genesen. 6 weitere Menschen sind an Covid-19 gestorben. Bisher sind 108 Personen an der Krankheit gestorben. 4930 Patienten erholten sich bislang von der Krankheit.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 3844 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden insgesamt 362.654 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 6622 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es weiter.