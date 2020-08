Coronavirus: Acht weitere Todesfälle in Kirgisien

Bischkek, 9. August, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden ist in Kirgisien 332 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 39.919 erhöht. Am vergangenen Tag starben acht weitere Patienten an der Lungenkrankheit, wie das kirgisische Büro von AZERTAC unter Berufung das Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilt.

Während der Pandemie-Zeit starben in Kirgisien insgesamt 1468 Menschen an COVİD-19. Am letzten Tag infizierten sich 10, insgesamt 2948 Medizinarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus. Kirgisen behandelt derzeit rund 7000 aktive Corona-Kranke, hieß es weiter.