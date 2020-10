Coronavirus: Infektionszahlen in Georgien steigen weiter

Tiflis, 1. Oktober, AZERTAC

Im Nachbarland Georgien steigen die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter an. Experten zufolge können diese Zahlen pro Tag 500 erreichen.

In den letzten 24 Stunden sind 448 neue Fälle registriert worden, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 6640 steigt. Bisher starben in Georgien insgesamt 40 Menschen an COVID-19, wie AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Webseite der georgischen Regierung "stopcov.ge" mitteilt.

Momentan befinden sich 5392 Personen im Land in Quarantäne. 836 weitere Personen stehen unter stationärer Kontrolle, hieß es.