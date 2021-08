Coronavirus-Pandemie: Mehr als 200 Millionen Infektionen weltweit

Baku, 4. August, AZERTAC

Weltweit gibt es laut “worldometers“ 200 Millionen 304 Tausend nachgewiesene Corona-Infektionen. Rund 4 259 667 Menschen starben an oder in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Die Zahl der weltweit von dem neuartigen Coronavirus wieder genesenen Menschen ist auf 180 563 692 gestiegen.

Die USA sind das am stärksten getroffene Land nach wie vor. Das Land zählt 36 49 000 Infektionen. Bisher wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 630 000 Todesfälle registriert. 29 756 000 Personen wurden als geheilt eingestuft.

An weltweit zweiter Stelle steht Indien. In Indien wurden bislang 31 769 000 Tausend Ansteckungsfälle bestätigt. 425 789 Menschen starben an den Folgen des Virus. 30 933 000 Menschen “erholten“ sich von dem Virus.

Nach den USA und Indien ist Brasilien, das bevölkerungsreichste und flächenmäßig größte Land Lateinamerikas mit den meisten Corona-Infektionen weltweit. Das Land zählt derzeit rund 19.986.686 bestätigte Infektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden 558 597 Todesfälle, 18 746 000 Genesungen registriert.