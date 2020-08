Coronavirus in Aserbaidschan: 592 Geheilte, 279 neue Fälle

Baku, 1. August, AZERTAC

Der positive Trend in Aserbaidschan setzt sich weiterhin fort: Am Samstag wurden von 7283 Tests 279 positive Coronavirus-Fälle festgestellt. 6 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an der Lungenkrankheit Covid-19, 592 Patienten wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Das gab der operative Stab beim Ministerkabinett am Samstag bekannt, wie AZERTAC berichtete.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 454 Menschen an der Lungenkrankheit. 26. 474 Corona-Patienten erholten sich bislang von der Krankheit. Aserbaidschan zählt derzeit 32.157 Infektionen.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 5229 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 732.236 Tests durchgeführt. Heute (Samstag, 1. August) wurden 7283 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.