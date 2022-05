Coronavirus in Aserbaidschan: 6 Neuinfektionen, 18 Genesungen in 24 Stunden

Baku, 4. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 3. Mai infizierten sich in Aserbaidschan 6 weitere Personen mit dem Coronavirus, wie der operative Stab beim Ministerkabinett meldete. 18 Patienten sind inzwischen geheilt. Am vergangenen Tag wurde kein Todesfall gemeldet.

Seit Ausbruch der Pandemie starben in Aserbaidschan insgesamt 9709 Menschen an den Folgen des Virus.

Aserbaidschan zählt derzeit 792 585 Infektionen. Bislang wurden 782 804 Personen als geheilt eingestuft. Derzeit werden in Aserbaidschan 72 aktive Corona-Kranke behandelt.

Bis jetzt wurden landesweit 6 820 672 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 1667 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.