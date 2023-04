Coronavirus in Aserbaidschan: Zahlen im Überblick

Baku, 5. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 4. April wurden in Aserbaidschan 85 neue Covid-19-Fälle mit dem neuartigen Coronavirus registriert. 69 weitere Patienten sind wieder genesen. Vier Personen starben am vergangenen Tag an den Folgen des Virus, wie der operative Stab beim Ministerkabinett berichtete.

Es gibt 829.955 bestätigte Fälle mit 10.189 registrierten Todesfällen innerhalb des Landes, während 819.310 Patienten als geheilt eingestuft sind. Insgesamt stehen 456 Personen in Aserbaidschan unter Quarantäne. In der vergangenen Zeit wurden in Aserbaidschan insgesamt 7. 562.699 Corona-Tests durchgeführt.

Am vergangenen Tag wurden 1.353 weitere Bürger auf das Virus getestet, um neue Fälle von Coronavirus (COVID-19) zu identifizieren.