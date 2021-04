Coronavirus in Frankreich: Zahl der Todesopfer steigen auf 101 881

Strasbourg, 22. April, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Frankreich 35 000 neue Corona-Fälle gemeldet. 313 weitere Menschen starben am vergangenen Tag an der Lungenkrankheit. Damit stieg die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle auf 101 881, wie das AZERTAC-Büro in Paris unter Berufung auf die französische Behörde für Gesundheit mitteilt.

Derzeit werden 5 959 Personen auf Intensivstationen behandelt.

30 954 Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt.

In den letzten 24 Stunden wurden 2095 neue Coronapatienten in Krankenhäuser eingeliefert.

Seit Beginn der Epidemie wurden 5 374 288 Infektionen registriert und 325 811 Patienten als geheilt eingestuft.