Coronavirus in Georgien: Infiziertenzahl gestiegen

Tiflis, 26. Mai, AZERTAC

Im Nachbarland Georgien hat die Zahl der Corona-Infizierten auf 732 gestiegen.

AZERTAC zufolge teilte dies das Nationale Zentrum für Kontrolle von Krankheiten und öffentliche Gesundheit dieses Landes mit

Bislang wurden in Georgien insgesamt 12 Todesfälle nachgewiesen. 537 Patienten gelten als geheilt.

Momentan befinden sich 3076 Personen in Quarantäne 300 Patienten auf der Intensivstation. Drei weitere Bürger, die aus dem Ausland nach Georgien heimgeholt sind und sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, werden ebenfalls in einem der Krankenhäuser in Georgien behandelt. Derzeit gibt es 183 aktive Coronavirus-Patienten in Georgien, hieß es weiter.