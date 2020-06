Coronavirus in Pakistan: 154.760 Infektionen, 58.477 Genesungen

Islamabad, 17. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Pakistan 5668 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 154.760 erhöht, wie AZERTAC berichtete.

Bisher sind in Pakistan 58.477 Patienten von der Lungenkrankheit wieder genesen. Pakistan behandelt derzeit 93.348 Corona-Kranke.