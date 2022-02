Coronavirus in Ukraine: 43 778 neue Fälle in 24 Stunden

Kiew, 4. Februar, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in der befreundeten Ukraine hat einen neuen Rekordwert erreicht.

In den vergangenen 24 Stunden seien 43 778 neue Ansteckungsfälle gemeldet worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 4 213 675. Darüber hinaus wurden 4328 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. 9497 Patienten "erholten" sich am vergangenen Tag wieder von der Viruskrankheit. Die meisten Fälle wurden in den Regionen Odessa, Schytomyr und Lwiw registriert.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Ukraine seien binnen 24 Stunden 178 Patienten an der Lungenkrankheit gestorben. Bisher wurden 100 983 Todesfälle registriert, hieß es im Bericht weiter.