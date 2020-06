Coronavirus in der Türkei: Wieder leichter Rückgang bei Neuinfektionen

Ankara, 6. Juni, AZERTAC

Die offiziell bestätigten Fälle des Coronavirus in der Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 930 zugenommen und 18 weitere Menschen sind gestorben. Dadurch wächst die Zahl der Todesopfer auf insgesamt 4648 an, teilte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am 5. Juni über seinen Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei belief sich laut der auf Twitter veröffentlichten Grafik von Gesundheitsminister Koca auf 168.340. In den letzten 24 Stunden erholten sich 1622 Patienten und damit erhöhte sich die Zahl der Genesenen auf 133.400.

Am vorigen Tag wurden in der Türkei 57.829 Tests durchgeführt, wodurch die Gesamtzahl der Tests 2.267.412 erreichte. Die Türkei behandelt derzeit 592 Patienten auf Intensivstationen, von denen 269 Patienten beatmet werden müssen, so Koca.