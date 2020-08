Coronaviruszahlen in der Türkei: 1185 Neuinfektionen am Freitag

Baku, 7. August, AZERTAC

Die bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 1185 zugenommen, 15 Menschen sind an Covid-19 verstorben. Das erhöht die Zahl der Todesopfer auf 5813, wie der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca am Freitagsabend auf seinem Account beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei beläuft sich dadurch auf 238.450. Rund 1028 Patienten haben sich in den letzten 24 Stunden von der Erkrankung erholt, sagte der Minister. Die Gesamtzahl der genesenen Patienten beläuft sich auf 221.574.

In den letzten 24 Stunden wurden 56.726 Tests durchgeführt wurden, wodurch sich die Gesamtzahl der Tests auf 5.138.528 erhöhte. Die Rate der Lungenentzündung bei Covid-19-Patienten liegt bei 8,3 Prozent beträgt, die Zahl der schwerkranken Patienten beträgt 586.

"Bis wir es schaffen, die Zahl der Neuinfektionen wieder runterzubringen, müssen wir wachsam bei den Maßnahmen sein. Gute Nachrichten hängen von strengen Maßnahmen ab", so Koca abschließend in seinem täglichen Update auf Twitter.