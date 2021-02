Coronavrius in Lettland: 946 Neuinfektionen in 24 Stunden

Riga, 18. Februar, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Lettland bei 12251 Tests 946 neue Ansteckungsfälle festgestellt worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf mehr als 78.643 erhöht. 22 weitere Menschen starben innerhalb eines Tages an der Lungenkrankheit, wie das lettische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Lettland mitteilt.

Bisher erholten sich im Land 66.208 Patienten von Covid-19.

In Lettland wurden seit dem Ausbruch der Pandemie 1.392.143 Tests durchgeführt, hieß es.