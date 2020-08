Coronazahlen in Aserbaidschan: 226 Neuinfizierte, 588 Geheilte in 24 Stunden

Baku, 4. August, AZERTAC

Binnen 24 Stunden sind in Aserbaidschan 226 neue Fälle registriert worden, womit die Gesamtzahl auf 32.910 steigt. 5 weitere Patienten starben am vergangenen Tag. Der positive Trend, dass die Zahl der Genesenen größer als die Neuinfizierten ist, hält an. 588 Corona-Patienten wurden als genesen aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Dienstag mit.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 473 Menschen an der Lungenkrankheit. 28.348 Corona-Patienten erholten sich bislang von der Krankheit.

Aserbaidschan behandelt derzeit 4089 aktive Corona-Kranke, hieß es im Bericht weiter.