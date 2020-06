Covid-19: 323 Neuinfektionen, 5 Todesfälle, 228 Genesungen in Aserbaidschan

Baku, 8. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Aserbaidschan 323 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 228 Personen sind wieder genesen. 5 Patienten sind gestorben. Die Zahl der landesweit registrierten Coronavirus-Infektionen liegt inzwischen bei 7876 Bisher sind 93 Menschen an Covid-19 gestorben. 4377 Corona-Patienten erholten sich bislang von der Lungenkrankheit. Das gab der operative Stab beim Ministerkabinett heute bekannt.

Aserbaidschan behandelt derzeit 3316 Corona-Patienten. Momentan befinden sich 149 Personen auf der Intensivstation. In Aserbaidschan wurden bisher 343.391 Corona-Tests durchgeführt, hieß es weiter.