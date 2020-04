Covid-19: 46 weitere Tote wegen Corona in der Türkei - rund 13 500 Infizierte

Ankara, 1. April, AZERTAC

In der Türkei sind binnen eines Tages 46 Personen am Coronavirus verstorben. AZERTAC zufolge teilte das Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Dienstag (31. 3.) mit. Damit stieg die Gesamtzahl der offiziell erfassten Todesopfer durch die Lungenkrankheit Covid-19 in dem Land auf 214. Die offizielle Zahl der Infizierten lag bei 13 531 – 2704 mehr als am Vortag.