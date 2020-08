Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Aserbaidschan

Baku, 6. August, AZERTAC

Nach Angaben des operativen Stabs beim Ministerkabinett sind in Aserbaidschan in den vergangenen 24 Stunden 144 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 33.247 Menschen nachweislich infiziert. Der positive Trend, dass die Zahl der Genesene größer als die Neuinfizierte ist, hält seit mehreren Tagen an. 435 weitere Infizierte sind wieder genesen. 3 weitere Patienten sind leider gestorben. 479 Personen starben bisher an oder mit dem Virus.

Die Zahl der Genesenen wird auf 29.275 geschätzt. Rechnerisch gibt es somit knapp 3493 bekannte aktive Fälle in Aserbaidschan.

Landesweit wurden bislang 766.179 Tests durchgeführt. Am Donnerstag wurden 7050 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.