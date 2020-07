Covid-19: Zahl der Corona-Fälle in Pakistan übersteigt 240.000

Islamabad, 10. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind im befreundeten Bruderland Pakistan 2868 Neuinfektionen nachgewiesen worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 240.848 erhöht. 61 Patienten sind leider gestorben. Damit stieg die Zahl der bislang an Covid-19 gestorbenen Menschen in Pakistan auf 4983, wie das pakistanische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die pakistanischen Medien berichtet.

Pakistan behandelt derzeit 145.311 Corona-Kranke. 2193 von denen befinden sich in einem kritischen Zustand.