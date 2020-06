Covid-19: Zahl der Infizierte in Belarus auf 55.369 gestiegen

Minsk, 16. Juni, AZERTAC

Belarus zählt derzeit 55.369 Infektionen. 31.273 Patienten mit bestätigter Covid-19-Infekton sind als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen worden. Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Gesundheitsministeriums dieses Landes berichtete.

Bisher wurden in Belarus rund 761.000 Corona-Tests durchgeführt. Seit der Ausbreitung der Coronavirus-Infektion sind in Belarus 318 Patienten an chronischen Erkrankungen und bestätigten Coronavirus-Symptomen gestorben, hieß es weiter.