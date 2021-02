Covid-19 in Georgien: Zahl der täglichen Neuinfektionen geht zurück

Tiflis, 3. Februar, AZERTAC

Binnen eines Tages sind im Nachbarland Georgien bei 15792 Tests 858 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden.

788 Personen sind wieder genesen. 13 weitere Patienten starben, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Website der georgischen Regierung stopgov.ge berichtet.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 259 897 Menschen in Georgien mit COVID-19 infiziert, davon haben sich ungefähr 251 077 Personen erholt. Bisher wurden 3 221Todesfälle registriert.

Die Zahl der Infektionen ist im ganzen Land zurückgegangen. Die tägliche Infektion im Land nahm in der vergangenen Woche sank 4,36 Prozent, in der vergangenen Woche um 3,87 Prozent und in den letzten 14 Tagen um 4,67 Prozent, hieß es weiter.