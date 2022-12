Daten zum Coronavirus. Die wichtigsten Zahlen für Aserbaidschan:

Baku, 27. Dezember, AZERTAC

Seit Anfang 2020 kursiert in Aserbaidschan das Coronavirus Sars-CoV-2. Bislang haben sich 825.980 Menschen hierzulande infiziert, 10.006 von ihnen sind gestorben. Der zuständige operative Stab beim Ministerkabinett veröffentlicht regelmäßig Daten zum Coronavirus.

Am vergangenen Tag wurde in Aserbaidschan bei 15 Menschen neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, 14 weitere Patienten sind wieder genesen. In den letzten 24 Stunden wurde kein Todesfall registriert.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden 815. 409 Patienten als geheilt eingestuft. Aserbaidschan zählt derzeit 565 aktive Corona-Kranke.

In der vergangenen Zeit wurden in Aserbaidschan insgesamt 7.421. 167 Corona-Tests durchgeführt.

In den letzten 24 Stunden wurden 743 weitere Bürger auf das Virus getestet, um neue Fälle von Coronavirus (COVID-19) zu identifizieren.