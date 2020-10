David Perry: Aserbaidschan führt gerechten Kampf

London, 15. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan führt gerechten. Die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates, die den sofortigen und bedingungslosen Rückzug der armenischen Besatzungstruppen aus den historischen international anerkennten aserbaidschanischen Gebieten fordern, wurden bis heute nicht umgesetzt.

Das sagte der englische Dichter, Schriftsteller, Dramatiker, Schauspieler und Regisseur David William Perry in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.

David Perry sprach auch Armeniens Raketenangriff auf die zweitgrößte aserbaidschanische Stadt Ganja an und sagte: “Vor einigen Jahren habe ich Ganja besucht. Ich war sehr traurig, nachdem ich die Informationen in den Medien über einen Angriff auf diese Stadt gelesen hatte. Raketenangriffe auf eine dicht besiedelte Stadt wie Ganja sind inakzeptabel. Es ist sehr traurig, verletzte Kinder zu sehen, Menschen, die ihr Leben verloren haben. Diese Leute sollten das erleben. Ich denke, dass Präsident Ilham Aliyev ein mutiger Politik ist und eine richtige Politik führt“, so David Perry.