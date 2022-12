Der Handel zwischen Russland und Aserbaidschan in zehn Monaten

Baku, 6. Dezember, AZERTAC

Die Handelsumsätze zwischen Russland und Aserbaidschan hatten in den zehn Monaten dieses Jahres den Wert von 3 Milliarden Dollar.

Das sagte der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow.

Was den internationalen Verkehrskorridor ”Nord-Süd“ betrifft, sagte der aserbaidschanische Chefdiplomat, dass der Korridor derzeit in Betrieb sei und ein großes Potenzial habe. Aserbaidschan schätzt die Beteiligung russischer Unternehmen am Wiederaufbau von Karabach hoch ein, so Minister Bayramov.