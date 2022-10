Diner zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter in Astana

Astana, 13. Oktober, AZERTAC

In Astana wurde am Donnerstag, dem 13. Oktober zu Ehren der an der Sitzung des Rates teilnehmenden GUS-Staatsoberhäupter ein Diner gegeben, wie AZERTAC berichtete.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev war ebenfalls beim Diner anwesend.